«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

В Карелии ожидаемой победой «Единой России» завершились трехдневные муниципальные выборы.

В 11 муниципалитетах Карелии в минувшие выходные прошли выборы. Жители выбирали 10 глав поселений и 84 депутатов. Из нового — сразу в четырех районах, а ныне округах — Медвежьегорском, Муезерском, Кемском и Лахденпохском — выбирали полные созывы депутатов. Во всех четырех округах выбрали 60 депутатов.

Что касается явки, то она традиционно для выборов такого уровня невысокая — 27,58% (по данным на 15 сентября), включая дистанционное электронное голосование. В списки избирателей включены 75 774 человека, проголосовали 20898 избирателей с учетом дистанционного. Самую высокую явку показали избиратели на выборах депутатов Совета Лахденпохского муниципального округа (33%). Жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчета голосов, установкой итогов голосования и результатов выборов, в избирательные комиссии не поступало.

Как и ожидалось, общую победу одержали кандидаты от «Единой России» — они взяли 64 мандата. 8 единороссов стали и главами поселений. В Шокшинском вепсском поселении победила Виктория Антонова, в Шуском сельском поселении Анастасия Соколова. Главой Гирвасского поселения Кондопожского района стала Ольга Сивоконь, главой Кончезерского поселения стал Алексей Нефедов.

На втором месте оказались не очень активные в последние месяцы справедливоросы, а коммунисты. У КПРФ 8 мандатов, три из которых в Лахденпохском муниципальном округе. У коммунистов, можно сказать, близкая к сенсации победа на относительно крупных выборах главы Шелтозерского поселения в Прионежском районе. Там кандидата от ЕР победил выдвинутый КПРФ Алексей Востриков (набрал 52,9% голосов).

А вот у «Справедливой России» всего 7 мандатов. Но может стать 8. В связи с тем, что на выборах было зарегистрировано более двух кандидатов, и два кандидата от СР и ЕР набрали равное число голосов избирателей, на 5 октября 2025 года назначено повторное голосование на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа.

Партия ЛДПР после смерти своего лидера активно теряет позиции. Жириновцы взяли всего один мандат в Медвежьегорском районе. И это очевидный провал. У «Новых людей» такой же результат — 1 мандат в Лахденпохском районе. 2 мандата у самовыдвиженцев — Лахденпохский и Кемский районы.

Мини-сенсация произошла Амбарнском поселении Лоухского района, где главой стала кандидат от Партии пенсионеров петрозаводчанка Вероника Свирская, которая никакой агитацией перед выборами не занималась. Ее называли техническим кандидатов. Она уверенно обошла москвичку от «Зеленых» Анастасию Макарову, которая как раз вела агитацию.

В ЦИК Карелии называют результаты предварительными.