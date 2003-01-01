РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Новости

Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы
Сегодня 11:05 Политика
Поделиться

В Карелии ожидаемой победой «Единой России» завершились трехдневные муниципальные выборы.

фото: © ЦИК Карелии

В 11 муниципалитетах Карелии в минувшие выходные прошли выборы. Жители выбирали 10 глав поселений и 84 депутатов. Из нового — сразу в четырех районах, а ныне округах — Медвежьегорском, Муезерском, Кемском и Лахденпохском — выбирали полные созывы депутатов. Во всех четырех округах выбрали 60 депутатов.

Что касается явки, то она традиционно для выборов такого уровня невысокая — 27,58% (по данным на 15 сентября), включая дистанционное электронное голосование. В списки избирателей включены 75 774 человека, проголосовали 20898 избирателей с учетом дистанционного. Самую высокую явку показали избиратели на выборах депутатов Совета Лахденпохского муниципального округа (33%). Жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчета голосов, установкой итогов голосования и результатов выборов, в избирательные комиссии не поступало.

Как и ожидалось, общую победу одержали кандидаты от «Единой России» — они взяли 64 мандата. 8 единороссов стали и главами поселений. В Шокшинском вепсском поселении победила Виктория Антонова, в Шуском сельском поселении Анастасия Соколова. Главой Гирвасского поселения Кондопожского района стала Ольга Сивоконь, главой Кончезерского поселения стал Алексей Нефедов. 

На втором месте оказались не очень активные в последние месяцы справедливоросы, а коммунисты. У КПРФ 8 мандатов, три из которых в Лахденпохском муниципальном округе. У коммунистов, можно сказать, близкая к сенсации победа на относительно крупных выборах главы Шелтозерского поселения в Прионежском районе. Там кандидата от ЕР победил выдвинутый КПРФ Алексей Востриков (набрал 52,9% голосов).

А вот у «Справедливой России» всего 7 мандатов. Но может стать 8. В связи с тем, что на выборах было зарегистрировано более двух кандидатов, и два кандидата от СР и ЕР набрали равное число голосов избирателей, на 5 октября 2025 года назначено повторное голосование на выборах депутата Совета Лахденпохского муниципального округа.

Партия ЛДПР после смерти своего лидера активно теряет позиции. Жириновцы взяли всего один мандат в Медвежьегорском районе. И это очевидный провал. У «Новых людей» такой же результат — 1 мандат в Лахденпохском районе. 2 мандата у самовыдвиженцев — Лахденпохский и Кемский районы.

Мини-сенсация произошла Амбарнском поселении Лоухского района, где главой стала кандидат от Партии пенсионеров петрозаводчанка Вероника Свирская, которая никакой агитацией перед выборами не занималась. Ее называли техническим кандидатов. Она уверенно обошла москвичку от «Зеленых» Анастасию Макарову, которая как раз вела агитацию.

В ЦИК Карелии называют результаты предварительными.

 

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»
В Госдуме решили освободить «Матерей-героинь» от оплаты жилья и коммунальных услуг
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение