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«Единая Россия» отправила в Ленобласть машину с помощью для мобилизованных из Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:30, 20 Октября 2022

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Груза, который будет доставлен мобилизованным в Сертолово, собрали всего за сутки.

Груз сформирован по заявке, которая пришла от командиров и бойцов, проходящих подготовку в Ленобласти. Обращение поступило к депутату Законодательного собрания Карелии Валентину Дорофееву. Вместе с региональным волонтерским центром «Единой России» он оперативно, всего за сутки, организовал сбор помощи и ее доставку. Об этом пишут в официальной группе Карельского отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Запрос был на шанцевый инструмент и строительные принадлежности. В составе груза — бензопилы, лопаты, топоры, ножовки, молотки, гвозди, стяжки и строительные мешки, армированная пленка. Это то, что пригодится бойцам дополнительно к тому, чем их обеспечивает Минобороны. Сроки на сбор помощи у нас были очень сжатые, бойцы готовятся к отправке из учебной части в места дислокации. Волонтерский центр партии обратился к молодым предпринимателям Петрозаводска, которые помогли приобрести все необходимое. Также мы оперативно нашли возможность транспортировать груз в Сертолово. Большое спасибо всем, кто принял активное участие: предпринимателям, волонтерам. Сегодня отправили помощь для 30 наших земляков», — рассказал Валентин Дорофеев.

Кроме того, волонтерский центр «Единой России» передал в составе груза предметы личной гигиены, кондитерские изделия к чаю, а также письма со словами поддержки, которые написали бойцам женщины, открытки, которые своими руками сделали воспитанники детских садов.

Ранее молодые предприниматели Петрозаводска передали для военнослужащих более десяти комплектов радиостанций, одна из частных клиник города — более 20 спальных мешков. Ранее волонтерский центр «Единой России» отправил в зону СВО машину с газовыми обогревателями, сварочными аппаратами, домкратами, лопатами, генераторами, приборами ночного видения, электронными биноклями с дальномером, теплыми вещами для военнослужащих из отрядов «Онего» и «Ладога».

Жители республики также передают в волонтерский центр посылки с медикаментами, теплой одеждой, предметами первой необходимости. Пункт сбора гуманитарной помощи организован на базе регионального отделения партии «Единая Россия» по адресу: улица Энгельса, 4. каб. 21. Часы работы: с 09:00 до 17:30 в будние дни, телефон: 8 (8142) 76-74-54. Пункты сбора работают и в районах республики.

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