«Единая Россия» подвела промежуточные итоги работы и представила свои планы

Их обсудили на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева

«Единая Россия» постоянно улучшает систему работы с гражданами. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в ходе заседания Генерального совета партии под председательством Дмитрия Медведева. Для этого, по его словам, отлаживаются технологии взаимодействия с населением на всех уровнях партии, начиная с первичных отделений. В частности, было принято решение пересмотреть систему взаимодействия с муниципальными депутатами для более эффективного решения вопросов граждан.

Также расширяется работа штабов общественной поддержки, которые на сегодняшний день открыты в 78 регионах страны. На площадках этих пространств осуществляется прямой диалог партии с гражданами, здесь проходит обсуждение актуальных тем, реализуются конкретные проекты.

– Штабы общественной поддержки – это та территория, где мы проводим большое количество мероприятий и работаем с нашим населением. Но все это вшито в структуру регионального исполнительного комитета, – уточнил Владимир Якушев.

«Единая Россия» масштабирует лучшие практики отделений партии в новых регионах, где в нестандартных условиях вырабатываются действенные методы работы с людьми.

– Тем более, сегодня немало жителей освобождаемых территорий переезжают в другие регионы. Надо задействовать партийную инфраструктуру для оказания им поддержки на новом месте. И здесь опыт членов партии из новых регионов – очень востребован, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

На заседании также обсудили вопросы текущей деятельности и планов партии, поддержку участников спецоперации, исполнение народной программы и гуманитарную миссию ЕР.

Владимир Якушев отметил высокие темпы исполнения народной программы – 292 положения из 350. Куратор направления, Герой России Владимир Сайбель напомнил, что по инициативе «Единой России» приняты 130 законов о поддержке бойцов спецоперации. Партия также реализует различные проекты по реабилитации ветеранов для их скорейшей адаптации к мирной жизни.

О развертывании гуманитарной миссии на Донбассе и в Новороссии рассказали руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и координатор гуммиссии в Белгородской и Харьковской областях Артем Туров.

– Как только наши войска что-то освобождают, мы сразу туда приходим с гуманитарной миссией. Обеспечиваем людей всем необходимым: элементарными бытовыми вещами или продовольствием, лекарствами, одеждой, обувью. Это огромная работа всего нашего волонтерского корпуса. Мы отправили на фронт разной продукции почти на 14 миллиардов рублей, – сообщил Александр Сидякин.

Комментируя итоги заседания, российские эксперты высоко оценили эффективность работы партии. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил открытость партии к общественным запросам и готовность решать проблемы людей там, где они возникают.

– Все это вместе позволяет сказать без лишнего пафоса, что «Единая Россия», реализующая свою «народную программу», на самом деле является народной партией и не зря, оставаясь верной опорой президента России Владимира Путина, стабильно сохраняет доминирующую позицию в политике страны, – считает политолог.