Единая Россия в Карелии поддержала акцию «Подарок Защитнику»

Сбор подарков для бойцов СВО, объявленный главой Карелии, продлится до 15 февраля

Акция «Подарок Защитнику» проходит в Карелии в преддверии 23 февраля по инициативе главы республики Артура Парфенчикова. К празднику землякам на передовую отправят полезные подарки, гостинцы, письма и открытки с теплыми пожеланиями.

— Региональное отделение партии и «Женское движение Единой России» регулярно проводят сбор гуманитарных грузов для наших ребят. Это системная, постоянная работа вместе с партнерами: женсоветами, волонтерскими организациями. Конечно, мы присоединились и к участию в акции ко Дню защитника Отечества. Приглашаю всех жителей республики поддержать наших героев. Каждый подарок, каждая строчка в письме — это частичка тепла и заботы из дома, это напоминание нашим защитникам о том, что вся Карелия гордится ими, — сказала региональный координатор «Женского движения Единой России» Лариса Подсадник.



Акция продлится по 15 февраля. В Петрозаводске пункт сбора развернули в отделении Народного фронта (ул. Дзержинского, 3), с 9:00 до 19:00 по будням и в выходные. Также посылки и подарки бойцам можно приносить в региональный исполком «Единой России» (ул. Энгельса, 4), с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по будням.

Кроме того, передать посылки можно по будням с 9:00 до 18:00 в администрации Петрозаводска (пр. Ленина, д. 2).

Адреса пунктов сбора в районах и округах республики указаны в прикрепленном файле на странице Артура Парфенчикова, здесь же в карточках можно подробно узнать, что именно нужно бойцам. Передать можно чай и кофе, теплые носки и термобелье, наборы строительных инструментов, газовые баллончики, футболки, пауэрбанки и другие вещи. Они должны быть новыми, в посылках не должно быть скоропортящихся продуктов и изделий из стекла.