"Единая Россия" в Карелии приняла бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных"

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов прокомментировал бюджет республики на 2021 год, при утверждении которого представители "Единой России" отклонили социально значимые поправки.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов внес в республиканский бюджет на 2021 год две значимые поправки, увеличивающие финансирование медицины.

Депутат от имени фракции КПРФ предложил сумму финансирования ведомственной целевой программы Минздрава Карелии в части лекарственного обеспечения увеличить на 385 млн рублей.



"На 2020 год объем финансирования лекарственного обеспечения в рамках ведомственной целевой программы составлял 620 млн руб в год. Несмотря на увеличение числа больных с хроническими заболеваниями потребность на 2021 год оставлена в тех же пределах, однако, по нашим подсчетам, она должна быть увеличена", - пояснил Ульянов.



Во второй поправке Ульянов предложил не сокращать сумму финансирования госзадания бюджетных учреждений здравоохранения Карелии, не участвующих в программе ОМС и оставить ее а уровне 2020 года в размере 1 млрд 950 млн руб.



"В 2020 году на эти цели выделялся 1 млрд 950 млн руб. Согласно проекту бюджета на 2021 год объем финансирования сокращается до 1 млрд 700 млн руб. Мы предлагаем оставить ее на уровне 2020 года и не сокращать финансирование".



Если бы эти поправки были приняты, ситуация в карельском здравоохранении, безусловно, изменилась бы к лучшему. Однако парламентское большинство в лице депутатов от "Единой России" их заблокировало. Не была принята ни одна из поправок оппозиционных фракций, которые настаивали на увеличении финансирования медицины, образования, культуры и других сфер.

Вместо этого, в бюджете увеличены расходы на госуправление, зарплаты чиновникам и на пиар.

"Принятый сегодня документ - это бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных, - прокомментировал Ульянов. - Ни одна из социально значимых поправок в бюджет Карелии на 2021 год, предложенная депутатами оппозиционных фракций, не была поддержана большинством "Единой России". Увеличение расходов на медицину, образование, культуру и сокращение трат на госуправление, пиар и обслуживание госдолга - все это "Единая Россия" заблокировала".

По словам Ульянова, депутаты от "Единой России" сегодня заложили бомбу под социальный взрыв, который может произойти в 2021 году из-за недостаточного финансирования социальной сферы.