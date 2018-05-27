"Единая Россия" выбирает, кого отправить на довыборы в Петросовет

Публицист и политолог Олег Реут рассказал, как партия "Единая Россия" выбирает претендента на довыборы в горсовет Петрозаводска.

Как известно, для участия в предварительном внутрипартийном отборе зарегистрированы девять кандидатов. На сцене присутствовали лишь шесть. Однако табличек с указанием фамилии, имени и отчества оказалось семь. Оксана Политова, директор по корпоративному управлению АО "КСМ", которая рассматривается практически всеми политическими обозревателями в качестве уже согласованного победителя праймериз, почему-то отсутствовала.

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