«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

Избиратели определят самых эффективных депутатов на местах

Лучшие практики работы муниципальных депутатов с избирателями определит «Единая Россия». Партия проводит конкурс среди наиболее эффективных методических кейсов, которые представят выбранные гражданами депутаты. Заявить своего конкурсанта можно на специальном сайте до 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Единой России».

Голосование начнется 23 сентября. Участники должны загрузить на сайт конкурса свои методические кейсы с описанием практики работы с избирателями. Выбрать наиболее эффективные и интересные кейсы можно до 15 октября 2025 года.

— Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться, — обратился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Участниками конкурса могут стать только члены партии «Единая Россия», депутаты представительных органов муниципальных образований. Также к голосованию не допускаются депутаты, которые работают в регионах, участвующих в выборах в сентябре 2025 года.

Проекты-победители будут рекомендованы к применению в других муниципалитетах и регионах. Их авторы смогут принять участие в профильных форумах «Единой России» по вопросам эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.

— Это не только поощрение, но и возможность для прямого диалога, обсуждения наболевших вопросов и дальнейшей шлифовки методик работы «на земле», — прокомментировал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин. — В конечном счете, подобные инициативы работают на укрепление обратной связи между властью и обществом на самом важном, повседневном уровне, и конкурс «Народный депутат» — логичный шаг в этом направлении.