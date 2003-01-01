«Единица» и «тройка» временно изменят свои маршруты

Из-за аварии на подстанции изменения маршрутов возможны у троллейбусов №1 и №3.
На улице Онежской Флотилии произошла авария с тяговой подстанцией, которая обеспечивает напряжение на контактную сеть, сообщили на предприятии «Городской транспорт». В связи с этим временно затруднено движение троллейбусных маршрутов № 1 и № 3.
— Будьте внимательны: пути следования данных маршрутов могут быть изменены. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства и восстановить нормальное движение как можно скорее, — говорится в сообщении предприятия.
Ранее в Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице.