Единое пособие на второго ребенка с этого года назначают автоматически

С января этого года Отделение Соцфонда России по Карелии беззаявительно назначает единое пособие на новорожденного ребенка семьям, которые уже получают эту меру соцподдержки на старших детей.

Оценка нуждаемости семьи при этом не проводится, уточнили в карельском отделении Соцфонда.

— Получив сведения из ЗАГСа о рождении ребенка, специалисты регионального Отделения СФР назначают на него пособие в том же размере, что и старшим детям в данной семье.

Срок назначения выплаты определяется с момента получения права на пособие и до окончания выплаты на старших детей. В случае если в семье двое и больше детей и сроки назначения у них разные, то выплата будет установлена по последнему назначению. Уведомление приходит родителю в личный кабинет на портале госуслуг. Выплата семье производится тем же способом, что и на предыдущих детей. Всего в текущем году пособие было назначено 502 малышам региона.

— В случае если новорожденный малыш является первым ребенком в семье, то единое пособие на него может быть назначено по общим правилам. Для этого родителю нужно самостоятельно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе регионального Отделения СФР. При рассмотрении заявления будет проведена комплексная оценка нуждаемости семьи, — отметила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

В 2025 году Отделение СФР по Республике Карелия выплачивает единое пособие 40 тысячам детей региона. Напомним, эта мера соцподдержки положена, если средний доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения: 20865 рублей в северных районах Карелии и 19487 рублей в Петрозаводске и остальных районах республики. При рассмотрении заявления учитывается также имущество семьи и заенятость всех трудоспособных членов семьи.

Получить консультацию по единому пособию и иным мерам соцподдержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.

Ранее стало известно, что с 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребёнка достигнет 28 773 рублей.