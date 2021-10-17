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«Единороссы» предложили ограничить время выступлений в парламенте Карелии

Новости. Общество
16:45, 17 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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По мнению депутатов, сокращение времени для парламентских дискуссий необходимо, чтобы не «затягивать» заседания Заксобрания республики.

После первой сессии нового Законодательного собрания Карелии члены фракции «Единой России» Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Вадим Андронов, Ирина Кузичева и примкнувшие к ним депутаты от «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова и «Новых людей» Владимир Кванин решили урезать время для парламентских дискуссий. По словам одного из инициаторов внесения изменений в регламент Законодательного собрания «единоросса» Алексея Хейфеца, это необходимо, чтобы не «затягивать» заседания республиканского парламента.

«Мы рассматриваем за одно заседание 30 и более вопросов, поэтому предлагается внести изменения в регламент — немножко уменьшить время для докладов, для содокладчиков, немножко уменьшить время для выступлений — просто чтобы успевать. Тем более что основные обсуждения у нас на комитетах, и, в общем, никакого смысла затягивать заседание Законодательного собрания мы не видим», — заявил господин Хейфец членам парламентского комитета по законности и правопорядку, который рассматривал 12 октября этот вопрос.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова «Полемика в парламенте Карелии не нужна».

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