Единственную автозаправку могут закрыть в районе Карелии

От важного объекта инфраструктуры сегодня зависят жители целого поселка, магазины, аптека и кафе.

Жители села Деревянное Прионежского района бьют тревогу. Единственная автозаправка, расположенная возле их населенного пункта, оказалась под угрозой закрытия. Если это произойдет, то за бензином и соляркой им придется ездить в Петрозаводск — а это 20 километров в одну сторону. Для тех, кто на трассе, это, может быть, и не критично. Но представьте, что вы живете в Петрозаводске, а заправляться вам приходится ездить в Деревянное.

Проблемы у сельчан начались после 2019 года, когда проходящая через их поселок дорога перешла в федеральную собственность. Теперь это часть трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску». Автобан ведет из Ленинградской области через Вологодскую в Архангельскую, и теперь к нему добавили карельское ответвление. Это участок от поворота на Вознесенье и до самой карельской столицы. Поэтому все населенные пункты через тире, а Петрозаводск — через запятую. Более подробно о том, как относится к проблеме владелец заправки и глава Прионежского района читайте в эксклюзивной статье журналиста Максима Берштейна.