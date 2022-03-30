Единственный концерт пианиста Константина Емельянова пройдет в Карельской филармонии

В Большом зале Карельской филармонии 17 апреля состоится концерт лауреата многочисленных международных конкурсов пианиста Константина Емельянова, оторваться от игры которого невозможно.

Выдающийся артист выступит в Петрозаводске впервые, и его приезд стал возможным благодаря работе уникального творческого проекта Министерства Культуры России и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».

Константин Емельянов вместе с симфоническим оркестром под управлением маэстро Анатолия Рыбалко исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана. Также в концерте в исполнении симфонического оркестра прозвучит Третья симфония Арво Пярта — современного эстонского композитора. Популярность Пярта растет с каждым годом, а широкой публике он известен как автор, экспериментирующий в различных техниках и стилевых моделях, среди которых изоритмия, минимализм, неоклассицизм и коллаж, сонорика со знаменитой пьесой «Если бы Бах разводил пчёл».

Уроженец Краснодара, 28-летний, но уже очень известный пианист Константин Емельянов начал заниматься музыкой в возрасте 5 лет, и еще в школьном возрасте участвовал в различных музыкальных конкурсах. Затем продолжил свое образование в Московской консерватории, в Фортепианной академии им. Рахманинова в Италии.

Настоящий успех пришел к Емельянову довольно рано: в 2012 году он становится лауреатом сразу нескольких Международных конкурсов пианистов: в Италии (Верона), в Китае (Сучжоу). В том же году музыкант стал обладателем I премии и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Жан-Батиста Виотти (Верчелли, Италия). Два года спустя Константин Емельянов — Лауреат III премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

После успеха на конкурсе имени Чайковского концертная жизнь музыканта стала особенно насыщенной — его выступления проходят на ведущих академических площадках разных стран, с ним сотрудничают ведущие мировые коллективы. А в одном из интервью, на вопрос о том, чем он занимается в свободное время, Константин ответил: «Сплю».

В исполнении московского гостя и Симфонического оркестра филармонии под управлением маэстро Анатолия Рыбалко 17 апреля прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана — одного из самых известных произведений этого жанра в немецкой музыке эпохи романтизма. Интересно, что в концерте, сознательно отказываясь от виртуозных пассажей, Шуман отдает предпочтение почти интимной лиричности, которой пронизан весь концерт.