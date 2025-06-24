Единственный продуктовый магазин сгорел в деревне Машезеро

Пожар в продуктовом магазине в деревне Машезеро Прионежского района произошел в ночь на 14 июля.

Сообщание о возгорании в магазине поступило в 03:30, рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

В тушении приняли участие 13 пожарных и 4 единицы техники.

— Строение значительно повреждено, пострадавших нет, — рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

Видео разместили в телеграм-канале «Карельский дворик».

Ранее была названа предварительная причина пожара в Пряжинском районе, в котором погибла женщина.