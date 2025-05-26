Единственный в России музей, посвященный переработке слюды, открылся в Петрозаводске

Официальное открытие нового пространства состоялось в День защиты детей.

Слюдариум — это креативное пространство, где создаётся единственная в России экспозиция, посвященная добыче и переработке слюды, а также истории Петрозаводской слюдяной фабрики — одного из первых предприятий слюдяной промышленности СССР.

Слюда добывалась на севере Карелии в Лоухском районе, это было крупное месторождение для всего СССР. И весь поселок Чупа жил за счет слюдяных рудников.

«Свойства слюды тоже очень интересные. Этот материал использовали начиная с блесток на обоях, до военной и оборонной промышленности, а также для компонентов телевизоров и радиоприемников. Слюда, которая добывалась в Карелии, называется „мусковит“. В 16-17 веках ее возили в Европу через Москву для остекления окон, и там называли этот материал „мусковит“ — что означало из Москвы», —рассказывает одна из создательниц пространства Наталья Козловская.

Один из важных разделов экспозиции — «Зеленый спектр Слюдариума» — является логическим продолжением темы индустриального развития и посвящен вопросам и проблемам экологии и тому, как каждый из нас может повлиять на сохранение окружающей среды и помочь нашей планете.

Проектом «Слюдариум» в Петрозаводске занимается команда центра «Экология культуры». Разработана концепция развития площадки на 5 лет с учетом сезонности: летом работа с туристами, в с сентября по май — со школьниками, студентами и взрослые посетителями.