Единственный завод по переработке шин закрылся в Петрозаводске

Об этом сообщили в местном паблике.

Завод по переработке авторезины прекратил прием шин. Об этом сообщили в паблике ДТП в Петрозаводске и Карелии.

«В Петрозаводске единственный завод, занимающийся переработкой авторезины, прекратил прием шин. Директор „Петрозаводского завода РТИ“ Юрий Табуев подтвердил эту информацию. Таким образом, в столице Карелии больше нет легального места для сдачи старой резины на утилизацию», — написали авторы поста.

Напомним, что завол по переработке покрышек открыли весной 2023 года. Из переработанных шин делали резиновую крошку, из которой затем производили дорожное покрытие, а также травмобезопасные покрытия детских и спортивных площадок.