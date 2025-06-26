Единую систему учета газовых баллонов разработают в России

Газовые баллоны собственников жилья, том числе дачных домов, внесут в федеральный реестр

В России планируется создать единую систему цифрового учета газовых баллонов, сообщает Российская газета. Это особенно актуально для садовых товариществ и дачных поселков, считает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Дачные кооперативы и СНТ традиционно активно используют газовые баллоны для отопления и приготовления пищи. Однако отсутствие централизованного учета приводит к печальным последствиям — ежегодно фиксируются десятки случаев взрывов из-за использования неисправного оборудования», — отмечает Никита Чаплин.

Новая система предполагает создание федерального реестра, куда будут внесены все баллоны — как находящиеся в эксплуатации, так и новые. Для дачников это означает, что при заправке баллонов их обязательно проверят на соответствие требованиям безопасности и внесут в общую базу данных. «Это дополнительная гарантия того, что вы получаете исправное оборудование», — пояснил депутат.

Сейчас около 75% баллонов в СНТ уже выработали свой ресурс. Новые правила позволят вывести их из оборота и заменить на безопасные.

«Мы понимаем, что резкий вывод из эксплуатации старых баллонов может создать проблемы. Поэтому будет предусмотрен переходный период, в течение которого можно будет бесплатно проверить и зарегистрировать оборудование», — уточнил депутат.

Главная цель этих изменений — сделать использование газа на дачах безопасным, подчеркивают в Госдуме.