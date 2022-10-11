Единые офисы Пенсионного фонда и фонда соцтрахования откроются по всей Карелии

Пенсионный фонд и фонд соцстрахования в 2023 года открывают единые офисы для обслуживания клиентов, сообщили в отделении ПФР по Карелии.

В 2023 году услуги Пенсионного фонда и фонда соцстрахования в республике будут оказывать в единых офисах. Две структуры объединяют в Социальный фонд России.



Единые клиентские офисы в Карелии с 1 января расположат по следующим адресам:



— Петрозаводск, Чапаева, 5; Красная, 49.



— Суоярви, Кайманова, 1-Б;



— Пряжа, Строительная, 6;



— Кондопога, улица Советов, 6;



— Пудож, Комсомольская, 16;



— Медвежьегорск, Дзержинского, дом 19/2;



— Сортавала, улица Чкалова, 3;



— Олонец, Комсомольская, 2;



— Питкяранта, улица Победы, дом № 12;



— Лахденпохья, Школьная, 10;



— Сегежа, Карельская, 14-А;



— Лоухи, улица Шмагрина, 19;



— Кемь, Пролетарский проспект, 21;



— Беломорск, Портовое шоссе, 26;



— Костомукша, улица Калевала, 17;



— Муезерский, Октябрьская, 33;



— Калевала, улица Советская, 11.

Также жители Карелии могут обратиться в фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через многофункциональный центр.