Единые офисы Пенсионного фонда и фонда соцтрахования откроются по всей Карелии

Пенсионный фонд и фонд соцстрахования в 2023 года открывают единые офисы для обслуживания клиентов, сообщили в отделении ПФР по Карелии.
В 2023 году услуги Пенсионного фонда и фонда соцстрахования в республике будут оказывать в единых офисах. Две структуры объединяют в Социальный фонд России.
Единые клиентские офисы в Карелии с 1 января расположат по следующим адресам:
— Петрозаводск, Чапаева, 5; Красная, 49.
— Суоярви, Кайманова, 1-Б;
— Пряжа, Строительная, 6;
— Кондопога, улица Советов, 6;
— Пудож, Комсомольская, 16;
— Медвежьегорск, Дзержинского, дом 19/2;
— Сортавала, улица Чкалова, 3;
— Олонец, Комсомольская, 2;
— Питкяранта, улица Победы, дом № 12;
— Лахденпохья, Школьная, 10;
— Сегежа, Карельская, 14-А;
— Лоухи, улица Шмагрина, 19;
— Кемь, Пролетарский проспект, 21;
— Беломорск, Портовое шоссе, 26;
— Костомукша, улица Калевала, 17;
— Муезерский, Октябрьская, 33;
— Калевала, улица Советская, 11.
Также жители Карелии могут обратиться в фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через многофункциональный центр.
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