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Единый пакет "северных льгот" готовится для населения Арктической зоны, в том числе, в Карелии

Новости. Общество
10:26, 21 Августа 2020
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"Северные" льготы, действующие на территории Карелии и других регионов России, будут пересмотрены для населения тех районов, которые вошли в Арктическую зону.

Об этом было объявлено на заседании Проектного офиса развития Арктики, посвященного мерам поддержки жителей Арктической зоны РФ и тех, кто туда собирается переехать.

Заместитель генерального директора по делам Арктики Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике Иван Ефимов сообщил, что в правительстве готовится единый пакет мер социальной поддержки населения Арктической зоны.

Соцопросы показывают необходимость такой унификации, поскольку существующие "северные" льготы точечны и отличаются от региона к региону. Это мешает привлечению работников в Арктику, сообщил директор НТЦ "Перспектива" Виктор Пить (его организация проводит исследования для развития Арктической зоны).

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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