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Новости. Общество
09:00, 15 Августа 2018

Единый расчетный центр обратился к потребителям, проживающим в Петрозаводске

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Услуга "Обращение с твердыми коммунальными отходами" (далее - ТКО) относится к коммунальным услугам, поэтому гражданам, получающим компенсацию за оплату коммунальных услуг, предоставляются льготы и при оплате услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами".

Информируем о том, что АО "ЕРЦ РК" не осуществляет расчет льгот за коммунальную услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами", поэтому в платежном документе за жилищно-коммунальные услуги, выставляемом АО "ЕРЦ РК", указанная графа не заполнена.

По сведениям, предоставленным Центром социальной работы г.Петрозаводска, выплаты компенсаций за оплату коммунальной услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами" начаты с августа. 

Обращаем внимание: начисление платы за обращение с ТКО в соответствии с действующим законодательством производится на основании количества проживающих граждан. При отсутствии указанных сведений – исходя из количества собственников. 

Платежный документ для оплаты услуги обращение с ТКО за июль отражает сведения о количестве зарегистрированных граждан, основанных на информации, переданной Петрозаводской паспортной службой. Если в квартире никто не прописан в расчет принимается количество собственников. 

Расчет платы за обращение с ТКО осуществляется согласно пункту 148(30) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений (Постановление правительства № 354 от 06.05.2011), по формуле:

Pi = ni *(Niн /12)*Tотх

где: ni - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;

Niн- норматив накопления твердых коммунальных отходов;

Tотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, например, размер оплаты за обращение с ТКО для семьи, проживающей в многоквартирном доме и состоящей из 3 человек, за 1 месяц рассчитывается следующим образом:

2,094/12*538,03*3=281,66 руб.

Если количество собственников отраженное в платежном документе не совпадает с фактическим количеством – необходимо предоставить подтверждающие документы в
АО "ЕРЦ РК" (можно посредством электронной почты main@eirz-karelia.ru – электронный адрес указан в платежном документе).

Предоставленная Вами информация будет учтена в платежном документе следующего расчетного периода.

АО "ЕРЦ РК" приносит извинения и просит отнестись с пониманием к данной ситуации и, если Вы не получили квитанцию для оплаты услуги "Обращение с ТКО" – уточнить в управляющей компании (УК, ТСЖ, ТСН и пр.), АО "ЕРЦ РК" - выполнены ли УК (ТСЖ) необходимые действия для того, чтобы соответствующий платежный документ был Вам выставлен.

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