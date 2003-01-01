Единый рейтинг автошкол начнет работу в мае 2026 года

Рейтинг покажет статистику по сдаче экзаменов и аварийности выпускников, помогая будущим водителям выбрать качественное обучение.

С мая 2026 года в России начнет функционировать единый рейтинг автошкол, который призван помочь будущим водителям сделать осознанный выбор учебного заведения. Информацией делится «Российская газета» со ссылкой на члена думского Комитета по транспорту Валерия Горюханова.

— Низкий рейтинг — это сигнал для потребителя, а не запрет на профессию, — подчеркнул парламентарий.

В рейтинге будет отражена статистика по сдаче экзаменов и аварийности выпускников конкретной школы. Это сделает качество образования ключевым фактором при выборе, а не цену или расположение. Новый порядок не запрещает обучение в школах с низкими оценками, но предупредит о рисках. Например, о меньшей вероятности сдать экзамены с первого раза.

Система рейтингов должна создать стимул для автошкол повышать качество подготовки. Неэффективные учреждения, по словам Горюханова, потеряют спрос естественным рыночным путем.

Механизм формирования рейтинга пока находится в разработке. Ожидается, что МВД РФ определит критерии оценки, включающие результаты экзаменов и данные об авариях с участием новичков в первые два года после получения прав. Эти критерии позже утвердит Правительство РФ.

