Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу

Бывший сотрудник ЦРУ, которому грозит тюремный срок в США за разглашение секретных данных, принял присягу и получил паспорт гражданина России.

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил российский паспорт, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу», — сказал собеседник агентства.

На вопрос, как воспринял американец это событие, его представитель сказал: «Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству», — сказал Кучерена.

Он сообщил также, что гражданство РФ собирается получить и супруга Сноудена. «В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства. Думаю, что процесс сильно не затянется», — сказал адвокат.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации», которым, в частности, предоставил гражданство РФ Сноудену.