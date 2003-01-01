«Ее улыбка и доброе слово были целительными»: в Сегеже ушла из жизни медик Тамара Аненко

В Карелии скончалась Тамара Леонидовна Аненко, старшая медицинская сестра, отдавшая здравоохранению республики более трех десятилетий

О смерти медика сообщили в ГБУЗ «Сегежская ЦРБ».

Тамара Аненко проработала в хирургическом отделении Сегежской центральной районной больницы с 1980-го года по 2014-й год. За 34 года работы она заслужила глубокое уважение коллег и пациентов.

— Ее профессионализм, преданность своему делу и чуткое отношение к пациентам снискали ей заслуженное уважение и любовь, — отмечается в сообщении медучреждения.

Тамара Аненко запомнилась коллегам не только как профессионал своего дела. В коллективе ее ценили еще и за доброту, готовность поддержать и помочь.

— Она была не просто квалифицированным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Ее теплая улыбка и доброе слово были целительными для многих, — написали коллеги медика.

Коллектив Сегежской ЦРБ выразил соболезнования родным и близким Тамары Леонидовны.

Ранее в Карелии ушел из жизни известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле. Скончался заслуженный работник культуры республики Александр Фролов.