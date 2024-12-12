Эффективный способ борьбы с граффити: жители Карелии могут нанести антивандальное покрытие на фасады домов

Антивандальное покрытие фасадов позволяет просто смывать граффити, а не закрашивать.

Как сообщил Генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта Республики Карелия» Александр Евстифеев, антивандальное покрытие, наносимое на фасады домов при капитальном ремонте, показывает высокую эффективность в борьбе с граффити.

В качестве примера был приведен многоквартирный дом № 3 по улице Гоголя в Петрозаводске. В 2022 году на этом доме был проведен капитальный ремонт фасада с применением антивандального покрытия. Недавно фасад дома разрисовали, но благодаря специальному покрытию все граффити были легко удалены с помощью обычного мыльного раствора.

«Можно сделать заключение, что такая защита фасада, как антивандальное покрытие очень эффективна», — отметил Александр Евстифеев.

Фонд капитального ремонта Республики Карелия рекомендует всем жильцам многоквартирных домов, где был проведен капитальный ремонт фасада с применением антивандального покрытия, не паниковать при появлении граффити. Благодаря специальному покрытию, их можно легко удалить самостоятельно или обратиться в управляющую компанию.