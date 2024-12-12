здоровье работа экология
реклама на сайте
Сейчас самое лучшее время инвестировать в недвижимость – у строительной компании «Баренц Групп» большой выбор квартир для перспективного вложения средств
12.12.2024 18:58
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
15.12.2024 22:00

Эффективный способ борьбы с граффити: жители Карелии могут нанести антивандальное покрытие на фасады домов

Новости. Общество
09:10, 16 Декабря 2024
фото: ©Mike Cox / Unsplash

Новости партнеров

Антивандальное покрытие фасадов позволяет просто смывать граффити, а не закрашивать.

Как сообщил Генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта Республики Карелия» Александр Евстифеев, антивандальное покрытие, наносимое на фасады домов при капитальном ремонте, показывает высокую эффективность в борьбе с граффити.

В качестве примера был приведен многоквартирный дом № 3 по улице Гоголя в Петрозаводске. В 2022 году на этом доме был проведен капитальный ремонт фасада с применением антивандального покрытия. Недавно фасад дома разрисовали, но благодаря специальному покрытию все граффити были легко удалены с помощью обычного мыльного раствора.

«Можно сделать заключение, что такая защита фасада, как антивандальное покрытие очень эффективна», — отметил Александр Евстифеев. 

Фонд капитального ремонта Республики Карелия рекомендует всем жильцам многоквартирных домов, где был проведен капитальный ремонт фасада с применением антивандального покрытия, не паниковать при появлении граффити. Благодаря специальному покрытию, их можно легко удалить самостоятельно или обратиться в управляющую компанию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Аналитика

13.12.2024 07:30
Обществоведение
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.
В карельском районе могут закрыть единственную в округе автозаправку
12.12.2024 09:21
Почему Сортавала стала кинематографическим центром Карелии
11.12.2024 16:40
Необратимые последствия для мозга: врач-нарколог рассказал об отличии употребления алкоголя и наркотиков
10.12.2024 13:20
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.