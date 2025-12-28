Ефрейтор из Сегежи Никита Ермолаев погиб на СВО

В Сегеже простятся с земляком, погибшим при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике.

20 августа 2025 года в населённом пункте Александрограде Донецкой Народной Республики (ДНР) при выполнении боевого задания погиб житель Карелии, гвардии ефрейтор Никита Николаевич Ермолаев. Об этом сообщили в администрации Сегежского округа.

— Самые искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Никиты Николаевича. Сегежский округ скорбит, — написали там.

Прощание с военнослужащим пройдёт завтра, 30 декабря, в 11:00 на площади Мира в Сегеже.

