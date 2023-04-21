Египетские пирамиды стали менее доступными для туристов из России

Российские туристы больше не могут самостоятельно попасть в знаменитые пирамиды в Египте.

С июня билет в знаменитые пирамиды и некоторые музеи Египта нельзя купить за наличные деньги, а карты «Мир», Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, там не работают.

Единственный выход посещать достопримечательности вместе с группой.

Как это сделать, знает проект «Жизнь и кошелек».