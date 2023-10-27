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«Его отзывчивое сердце навсегда остановил осколок», — в Карелии простились с погибшим участником СВО

Новости. Общество
11:15, 28 Октября 2023
фото: © Администрация Кондопожского района / ВК

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В Кондопожском районе простились с земляком Романом Валерьевичем Бахмистровым.

О прощании с погибшим героем рассказали власти Кондопожского района.

Траурная церемония прощания с Романом Бахмистровым, погибшим в ходе специальной военной операции, прошла в пятницу, 27 октября.



В октябре прошлого года Роман отправился добровольцем в зону СВО. Через два месяца вернулся в Кондопогу. Проведя некоторое время дома, Роман принял решение пойти на военную службу по контракту.

Как рассказали в официальном паблике Кондопожского района,  16 октября, Роман, рискуя своей жизнью спас семерых боевых товарищей, которые были ранены в бою. А его доброе и отзывчивое сердце навсегда остановил осколок.

Роман Бахмистров награжден Орденом Мужества.



Почтить память погибшего пришли родные и близкие, друзья, знакомые Романа.

Слова соболезнования и скорби выразили заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, глава Кондопожского района и Кондопожского городского поселения, глава администрации Кондопожского района, начальник отдела военного комиссариата Кондопоги и Кондопожского района.

Церемония прощания с воином завершилась минутой молчания.

Ранее мы сообщали о гибели на СВО уроженца Кондопожского района Бахмистрова Романа.

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