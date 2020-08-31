Екатерина Дорожко из Карелии вернулась в Instagram после слухов об измене мужа-футболиста (ФОТО)

Супруга бразильского футболиста Луиса Адриано опубликовала запись спустя почти три месяца "молчания".

Ранее известный бразильский футболист удалил из Instagram все снимки с женой, моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко.

А страница самой Екатерины не обновлялась с 11 июня.

СМИ сообщали, что Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним.

Сегодня Екатерина обновила Instagram и написала, что вернулась. Почти три месяца модель не появлялась в Сети.

Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".