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Литвинова: молодежный парламент Карелии выступает за ограничения работы «наливаек»

Новости. Общество
12:55, 25 Января 2024
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Подобные заведения чаще всего размещаются на первых этажах жилых домов.

Председатель молодежного парламента республики Екатерина Литвинова прокомментировала деятельность так называемых «наливаек»:

 — Подобные заведения чаще всего размещаются на первых этажах жилых домов. И очень часто рядом с ними, в тех же домах, работают детские, подростковые клубы или центры. Они являются настоящей точкой притяжения для ребят того или иного городского района.

Убеждена, что действие федерального закона, который ограничивает продажу спиртного вблизи образовательных учреждений, надо расширить. И запретить продажу алкоголя в том числе по соседству с организациями, которые хоть и не являются учреждениями дополнительного образования, но ежедневно работают с детьми и подростками.

Кроме того, нас возмущает факт маскировки «наливаек» некоторых сетей под стационарные кафе. Эти торговые точки, поставив в углу пластиковый стол и стул, продлевают свою работу и, фактически в нарушение законодательства, круглосуточно осуществляют продажу пива и других алкогольных напитков. Считаем такие действия юридическим притворством. Продление времени работы «наливаек» под предлогом наличия формальных признаков точек общепита при желании правоохранительных и надзорных органов, на мой взгляд, можно квалифицировать как покушение на мошенничество, — сказала Екатерина Литвинова в интервью «Столице на Онего».

Накануне сетевое издание «Черника» опубликовало материал о деятельности сетей «Пинта» и «Солодов» (В Петрозаводске «монополисты» пивной торговли нарушают законы об алкоголе | Черника (mustoi.ru), в котором журналист Алексей Владимиров обратился к надзорным органам с призывом обратить внимание на сомнительную деятельность круглосуточных торговых точек по продаже пива.

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