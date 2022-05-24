Екатерина Рождественская познакомила жителей Петрозаводска со своей новой книгой

Писатель, переводчик и фотограф Екатерина Рождественская представила в Национальной библиотеке Карелии свою новую книгу.

В Национальной библиотеке 24 мая прошла творческая встреча с Екатериной Рождественской. Екатерина Робертовна поделилась воспоминаниями о своем отце Роберте Ивановиче Рождественском. 20 июня 2022 года поэту исполнилось бы 90 лет. По словам писателя и фотографа, чтобы память об отце оставалась как можно дольше, она и начала писать, рассказали в Минкульте республики.

В своей новой книге «Шуры-муры на Калининском» автор отразила удивительное время своего детства, когда в их квартиру приходили друзья семьи: пел Иосиф Кобзон, читал стихи Евгений Евтушенко, шутил Муслим Магомаев. В семье всегда было весело, а бабушка Лидия была главным авторитетом для будущей журналистки и писательницы. В название, традиционно для автора, вынесена улица Москвы (предыдущие книги Екатерины Рождественской озаглавлены «Балкон на Кутузовском», «Девочка с Патриарших», «Двор на Поварской»).

Сотрудники Национальной библиотеки Карелии прочли фрагменты из новой книги.

На встрече прозвучали стихи Роберта Рождественского в исполнении Евгения Волкова.

Заслуженный журналист России и Карелии Юрий Шлейкин подарил Екатерине Рождественской альбом «Карелия вечная и новая», выпущенный издательством «Острова» к 100-летию республики.

Ранее сообщалось, неделя Роберта Рождественского пройдет в Карелии.