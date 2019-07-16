Екатерина Стриженова попала в ДТП

Екатерина Стриженова заявила, что в ее автомобиль врезалась грузовая машина.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 16 июля, в 3.50, пишет Cosmopolitan.

Стриженову вез в студию программы "Доброе утро" личный водитель. Звезда Первого канала спала на заднем сиденье. Екатерина пришла в себя из-за громкого скрежета. Телеведущая поначалу даже не поняла, что произошло.

"Вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг", – написала на своей странице в Instagram Стриженова.



Она призвала всех ценить каждый прожитый день, поскольку нельзя предугадать, что ждет впереди. Несмотря на аварию, телеведущая смогла с улыбкой провести эфир утренней программы.