Екатерина Стриженова попала в ДТП

Новости по теме
Загрузка...
Екатерина Стриженова заявила, что в ее автомобиль врезалась грузовая машина.
Дорожный инцидент произошел сегодня, 16 июля, в 3.50, пишет Cosmopolitan.
Стриженову вез в студию программы "Доброе утро" личный водитель. Звезда Первого канала спала на заднем сиденье. Екатерина пришла в себя из-за громкого скрежета. Телеведущая поначалу даже не поняла, что произошло.
"Вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг", – написала на своей странице в Instagram Стриженова.
Она призвала всех ценить каждый прожитый день, поскольку нельзя предугадать, что ждет впереди. Несмотря на аварию, телеведущая смогла с улыбкой провести эфир утренней программы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
11.07.2019, 14:03
15.07.2019, 06:40
Аналитика
Сегодня 13:09
Обществоведение
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
15.07.2019 12:54
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
Чтиво
Сегодня 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
12.07.2019 14:56
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии