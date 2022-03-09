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Эко-волонтеров из Карелии ждут на стажировку в Челябинской области

Новости. Общество
18:00, 15 Марта 2022
фото: Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии / ВК

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Стажировка добровольцев состоится летом на территории Национального парка «Таганай» в Челябинская области.

В Карелии открыт набор участников на стажировку на базе Экоцентра «Заповедники», которая пройдет с 12 по 19 июня на территории Национального парка «Таганай» (Челябинская область). Об этом информирует паблик «Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии».

Сообщается, что участники познакомятся с успешными практиками экологического туризма; изучат технологии интерпретации в эко-просвещении; разработают интерактивные продукты для экологических троп; примут участие в акции по обновлению маркировки на туристических маршрутах.

«Участники стажировки должны быть готовы к проживанию в природной среде, длительным переходам и волонтерским задачам на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

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