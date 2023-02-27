Экоактивистка объяснила, почему никто не хочет перерабатывать тетрапак в Карелии

Защитники природы вынуждены вывозить многослойную упаковку на переработку в Санкт-Петербург.

Экоактивистка из Петрозаводска Анастасия Валова несколько лет добровольно собирает использованную многослойную упаковку — тетрапак. Однако в Карелии его никто не перерабатывает, поэтому защитники природы вынуждены вывозить собранный тетрапак в Санкт-Петербург.

«Дело в том, что тетрапак состоит из картона, полиэтилена и фольги, а для того, чтобы его переработать, эту упаковку нужно расщепить. Однако сырье это очень дешевое: например, для того чтобы отправить в Питер партию тетрапака и окупить транспортные расходы, нужно собрать несколько тонн упаковки, и поэтому в Петрозаводске этим никто не занимается, — рассказала Анастасия Валова „Столице на Онего“. — Поначалу я собирала тетрапак у себя дома, потом узнала, что его принимают на переработку в Питере. Стала отвозить либо сама, либо договариваться с кем-то из своих знакомых. Но сейчас нам помогает транспортная компания „ПЭК“, которая раз в месяц забирает собранный нами тетрапак и бесплатно доставляет его в Санкт-Петербург. Мне кажется, это очень важное сотрудничество, потому что речь идет о социальной ответственности бизнеса».

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