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Экоактивисты установили кордон в национальном парке Карелии

Новости. Общество
08:20, 23 Декабря 2021
фото: © Национальный парк «Ладожские шхеры»

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Первый стационарный пост охраны национального парка «Ладожские шхеры» появился в Лахденпохском районе.

О появлении новогоднем подарке — кордоне — пишут в официальном паблике национального парка «Ладожские шхеры».

Появление стационарного поста охраны в нацпарке в Лахденпохском районе объясняют тем, что именно со стороны города Лахденпохья открываются «ворота» в национальный парк для гостей из Санкт-Петербурга и центральной части России.

«Кордон построен для несения службы инспекторами, егерями, лесниками национального парка с целью наблюдения за флорой и фауной, для защиты от незаконного использования природных ресурсов», — пишут в паблике.

Построен пункт охраны на средства экоактивистов — друзей нацпарка, оказывающих Ладожским шхерам волонтерскую помощь.

Ранее сообщалось, в нацпарке Карелии появилась умная система мониторинга качества воды и управления отходами.

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