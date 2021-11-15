Экоактивисты установили кордон в национальном парке Карелии

Первый стационарный пост охраны национального парка «Ладожские шхеры» появился в Лахденпохском районе.

О появлении новогоднем подарке — кордоне — пишут в официальном паблике национального парка «Ладожские шхеры».

Появление стационарного поста охраны в нацпарке в Лахденпохском районе объясняют тем, что именно со стороны города Лахденпохья открываются «ворота» в национальный парк для гостей из Санкт-Петербурга и центральной части России.

«Кордон построен для несения службы инспекторами, егерями, лесниками национального парка с целью наблюдения за флорой и фауной, для защиты от незаконного использования природных ресурсов», — пишут в паблике.

Построен пункт охраны на средства экоактивистов — друзей нацпарка, оказывающих Ладожским шхерам волонтерскую помощь.

Ранее сообщалось, в нацпарке Карелии появилась умная система мониторинга качества воды и управления отходами.