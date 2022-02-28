Экологи опасаются, что пригородные леса могут быть вовлечены в застройку под предлогом рекреационной аренды

Новые изменения Лесного кодекса позволяют размещать объекты капитального строительства в лесах, переданных в аренду под рекреацию.

С 1 марта в России вступили в силу новые поправки в Лесной кодекс страны, которые регламентируют, в частности, строительство капитальных и некапитальных объектов на лесных участках, которые переданы в аренду под рекреацию. Лесной кодекс определил, что такие объекты, предназначенные для оказания услуг в сфере туризма, развития физкультуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, можно размещать лишь на части участка, которая не превышает 20 процентов всей его площади и не занята лесными насаждениями. Экологи опасаются, что значительная часть пригородных лесов может быть вовлечена таким образом в застройку под предлогом рекреационной аренды.

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