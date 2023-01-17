Экологи в Карелии обеспокоены рубками эталонной тайги в планируемом заказнике

Защитники природы опасаются, что лесозаготовки уничтожат ценные леса в течение полугода.

Карельская природоохранная организация «СПОК» направила обращение в природоохранную прокуратуру республики с просьбой меры прокурорского реагирования по факту рубок в планируемом заказнике «Максимъярви» на севере Карелии. По словам экологов, за последние три месяца предприятия «Лендерский ЛПХ» и «Ледмозерское ЛЗХ», которые входят в группу компаний «Сегежа», вырубили на этой территории около 350 гектаров леса.

«Только за месяц на территории планируемого заказника вырублено более десяти делянок. С такими темпами за полгода там можно вырубить весь заказник», – сообщила сотрудник «СПОК» Елена Пилипенко.

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