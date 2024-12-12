На грани экологической катастрофы: более 4 тонн покрышек вывезли из леса в Костомукше

За два дня сотрудники лесничества вывезли из леса в Костомукше 459 покрышек.

11 и 12 декабря сотрудники Костомукшского участкового лесничества провели масштабную уборку леса в квартале 228, выделах 1 и 5, которые расположены недалеко от городского кладбища. В ходе работ они вывезли 459 автомобильных покрышек, общий вес которых составил около 4,6 тонны. Об этом сообщили в паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША».

«До людей, которые вывозят покрышки в лес, к сожалению, не достучаться! Ведь в нашем городе есть платная услуга по утилизации покрышек. Если бы каждый воспользовался данной услугой, такого беспредела в лесах могло бы и не быть», — сообщили в лесничестве.

Сотрудники призвали жителей города задуматься о последствиях своих действий и бережно относиться к природе: «Лес — это наше общее богатство».