"Экомобиль", "Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут по Петрозаводску

Горожан приглашают принять участие в акциях по защите окружающей среды, пишет администрация Петрозаводска.

На следующей неделе, 18 июля, по Петрозаводску проедет "Экомобиль" и соберёт ртутьсодержащие отходы. А 21 июля вторсырьё примут "Сбормобиль" и "Металлмобиль".

В "Экомобиль" принимают не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией. Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Регулярный рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" второй раз в этом месяце примет мусор для переработки на вторичное сырье. Помимо этого, волонтеры помогут людям разобраться в тонкостях раздельного сбора. 80% вырученных средств традиционно пойдут на помощь бездомным животным, для которых участники также смогут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для приюта.

Сбормобиль проезжает по всем районам города.

Подробнее об акциях и маршруте можно узнать в группах "Экомобиль" и "Сбормобиль".