"Экомобиль" вновь проедет по улицам Петрозаводска

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Горожан приглашают 15 августа присоединиться к акции по защите окружающей среды, сообщили в администрации Петрозаводска.
В четверг 15 августа состоится очередной рейс "Экомобиля".
Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. От одного человека принимают не более пяти предметов (лампы и градусники). Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".
Обращаемся к петрозаводчанам с просьбой не упустить шанс внести свой вклад в дело охраны природы – утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.
Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".
Справки по телефону в администрации города 71-35-66.
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