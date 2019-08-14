"Экомобиль" вновь проедет по улицам Петрозаводска

Горожан приглашают 15 августа присоединиться к акции по защите окружающей среды, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг 15 августа состоится очередной рейс "Экомобиля".

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. От одного человека принимают не более пяти предметов (лампы и градусники). Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Обращаемся к петрозаводчанам с просьбой не упустить шанс внести свой вклад в дело охраны природы – утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.

Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".

Справки по телефону в администрации города 71-35-66.