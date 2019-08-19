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Новости. Экономика
14:25, 19 Августа 2019
фото: © Денис Вышинский/ТАСС

"Экономическая политика в России сводится к сбору дополнительных денег у населения"

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Публицист Олег Реут размышляет на тему, что шутка об экономическом росте в российских регионах, обеспечиваемом усилиями Росстата, перестаёт быть смешной.

У населения действительно нет денег, тех самых реальных располагаемых доходов, которые стали главным индикатором состояния отечественной экономики в последние пять-шесть лет. Люди вынужденно берут кредиты. Вот потому и ощутим физически "тремор финансово-экономических властей". Не так давно именно этот термин использовала глава российского Центробанка для передачи собственных ощущений от неблагоприятной динамики показателей необеспеченного перекредитования населения.

Споры о том, надувается ли в России пузырь потребительских и ипотечных кредитов или нет, безусловно, имеют серьёзное практическое значение. Однако дискуссия ЦБ и министерств финансово-экономического блока по поводу природы и опасности этого явления оказалась настолько эмоциональной, что невольно обнаружила серьёзную нервозность в верхах по поводу состояния национальной экономики. Если нет возможности прямо говорить о проблемах, они всё равно сами дают о себе знать – сигнальными ракетами в виде дебатов высокой степени накала.

То, что сегодня весьма условно можно назвать экономической политикой, сводится, по сути дела, к сбору дополнительных денег с населения и расходованию их на цели, которые указываются государством с помощью нацпроектов и социальных выплат, пока остающихся обязательными. А эти цели в структуре тех самых реальных располагаемых доходов занимают гигантскую долю.

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