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Экономика Карелии в 2021 году продолжает падать по всем основным параметрам

Новости. Экономика
09:40, 25 Марта 2021
фото: pixabay
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Большинство основных экономических показателей Карелии в январе-феврале 2021 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Промышленное производство упало на 5,4%, сельское хозяйство – на 8,8%, строительство – на 9,1%.

Сократился оборот общественного питания и объем платных услуг населению – на 7,5% и 3,3% соответственно.

Об остальных показателях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-25 10:24:30
А углубить то можно? Что такое промышленное производство? Сельское хозяйство? Про питание и платные услуги понятно: денег нет, но жить то надо. Или выживать?
кир
2021-03-25 10:02:30
Повод самобытным клянчить деньги из Москвы.
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