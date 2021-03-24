Экономика Карелии в 2021 году продолжает падать по всем основным параметрам

Большинство основных экономических показателей Карелии в январе-феврале 2021 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Промышленное производство упало на 5,4%, сельское хозяйство – на 8,8%, строительство – на 9,1%. Сократился оборот общественного питания и объем платных услуг населению – на 7,5% и 3,3% соответственно. Об остальных показателях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".