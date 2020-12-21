Экономика Карелии, в основном, так и не вернулась к "довирусному" уровню

Большинство основных экономических показателей Карелии, сократившееся с самого начала пандемии коронавируса, к концу года так и не достигло докризисного уровня.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли промышленность и жилищное строительство – на 22,8% и 6,1%, соответственно. Во всех остальных сферах продолжается спад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем строительства сократился на 28,6%, производство продукции сельского хозяйства уменьшилось на 3,5%. Что произошло в других сферах экономики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".