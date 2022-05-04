Экономист из Карелии рассказал, как дальше жить

Экономист Николай Колесников объяснил, стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных и что делать с инфляцией и сбережениями.

«То, что мы наблюдаем сейчас в российской экономике — это структурная трансформация. Мы живем в новой реальности и нужно понять, что произошел геополитический разлом — так как раньше уже не будет. Однако, это не железный занавес, в привычном нам понимании. Страны Европы и Северной Америки — это не весь мир. Есть Китай, другие страны Азии, Африка, Южная Америка, отдельные государства Европы, которые продолжают с нами сотрудничать. Да и железный занавес с Западом будет скорее напоминать железное сито. Российская экономика не находится в изоляции. Да, сейчас перенастраиваются связи, это болезненная, но не смертельная процедура. Ожидаемая инфляция в России может достигнуть до конца года 20%, а в Европе — 10%, в западных странах таких цифр не видели очень давно», — заявил заместитель директора по научной работе Института экономики Карельского научного центра РАН Николай Колесников.

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