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Экономист предупредил о праве банка повысить ставку по кредиту

Новости. Экономика
20:30, 19 Февраля 2023
фото: © KorArkaR / shutterstock

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Специалист рассказал россиянам, в каком случае ставка по кредиту может быть поднята.

По закону банки не вправе изменять ставку по кредиту в одностороннем порядке. Но есть и исключения, о которых нужно знать, особенно получателям ипотеки, рассказал агентству «Прайм» заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий.

По его словам, банкам важно минимизировать риски. Для ипотечных займов это ошибка с размером ставки и обесценивание заложенной недвижимости. Ведь за долгий период действия кредита может произойти многое. У беззалоговых кредитов другая опасность — невозврат.

Однако эти риски банки берут на себя. Повышать ставку без согласия клиента они могут лишь при серьезном нарушении последним условий договора. «Например, в случае нецелевого использования займа или частой просрочки платежей. Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации», — предупреждает он. В этом случае изменения в договор вносятся по решению суда

Все прочие основания должны быть заранее предусмотрены и согласованы с заемщиком. Ставку могут поднять, если вы не сделали полагающуюся по договору страховку или перестали быть зарплатным клиентом банка. Бывают и плавающие ставки, привязанные к индикаторам денежного рынка — чем больше их значение, тем выше ставка по кредиту. Это абсолютно законно, ведь клиент подписал именно такой договор, заключил Савостицкий.

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