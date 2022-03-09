Экономист рассказал, какие продукты и когда подешевеют в России

Экономист Надоршин заметил, что сейчас появилось лучшее понимание механизмов, необходимых для более успешного производства, что может позитивно сказаться на ценах на ряд товаров.

Цены на борщевой набор, огурцы, помидоры, яблоки, морковь могут значительно упасть к середине лета за счет проведения властями более грамотной аграрной политики, а также собственного производства ряда продуктов россиянами в личных подсобных хозяйствах, считает экономист Евгений Надоршин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Надоршин заметил, что сейчас появилось лучшее понимание механизмов, необходимых для более успешного производства, что может позитивно сказаться на ценах на ряд товаров.

«В случае грамотных действий властей возможно даже падение цен на некоторые товары. Например, за счет роста внутреннего производства и сезонного фактора огурцы могут упасть до 100-150 рублей за килограмм, то есть подешеветь в два раза относительно текущего уровня. Ожидаю, что и помидоры могут упасть ниже 200 рублей и будут лишь немного дороже огурцов. Причем к маю-июню цены могут немного подняться за счет того, что свежие поставки будут идти из ближнего зарубежья и их будет немного, а потом, под конец июня и в начале июля, быстро упасть», — предположил экономист.

Возможно падение цен и на картошку, но уже, как предположил Надоршин, по немного другой причине. Те же настроения, которые толкают людей к покупке сахара, толкнут их к тому, чтобы посадить картошку и у себя на огородах, что даст хороший урожай, и в сумме с правительственными мерами мы получим повышение предложение, что, в свою очередь, скажется на снижении цен.

«То же, кстати, и с морковью: есть вероятность, что она тоже будет засажена в больших объемах в личных подсобных хозяйствах, это довольно естественный ход. Все сложнее с пшеницей. Она довольно дорогая на международных рынках. Но в целом, если власти жестко ограничат поставки на экспорт, она может и подешеветь», — заметил Надоршин.

Ранее правительство поручило представить меры по урегулированию цен на сахар. Известны случаи, когда недобросовестные посредники-фасовщики придерживают у себя сахар. Отмечается, что Минпромторг собрал с торговых сетей список таких организаций и уже передал его в ФАС.