Экономист рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году

Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Жанна Голодова перечислила категории граждан, кому стоит ждать прибавки к пенсии.

С 1 января неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде. Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно — тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях. Они должны проживать в сельской местности. При этом занимаемая должность не будет влиять на пенсию, рассказала агентству “Прайм” профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

"Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен – запланированный или фактический, остается нерешенным", — указала она.

По ее словам, в 2022 году пенсии планируется индексировать 3 раза, но повышение их коснется разных групп пенсионеров. Первая прибавка будет проведена автоматически с 1 января 2022 года после индексации всех страховых пенсий на 5,9%. Поскольку пенсия состоит из фиксированной и страховой, повысятся обе части.

«Это значит, фиксированная часть увеличится до 6 401 рубля. Вторая прибавка – в апреле 2022 года – более существенная индексация социальных пенсий – на 7,7%», — заявила специалист.

Она также рассказала, что было объявлено о 25% надбавке к фиксированной выплате к страховой пенсии, которую смогут получить неработающие пенсионеры, проработавшие в сельской местности не менее 30 лет (это более 1,5 тысяч рублей прибавки). До 1 января 2022 года такую надбавку платили только тем, кто оставался в сельской местности, а с 1 января 2202 года будут платить и при переезде в город, если сохранены все остальные условия (30 лет стажа). Вторая новация: надбавка не зависит от специальности и должности, если стаж 30 лет на селе, выработан в России, если за пределами РФ, то будут иметь значения специальности для получения надбавки.

Увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100% фиксированной части. В 2022 году она будет равна 6 401 рублю.

«Запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и другим», — пояснила Голодова. Не исключено, по ее словам, что повышение также коснется пенсионеров, проработавших в определенных отраслях и сферах экономики – угольной промышленности, гражданской авиации (членов летных экипажей воздушных судов), пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней, а также лиц, "заработавших" трудовой стаж в районах Крайнего Севера.

«Надбавка за "северный" стаж точно вырастет: за 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 201 рубль, за 20 лет стажа в приравненных к нему территориях — 1 920 рублей», — заявила Голодова.