Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

Мобильные телефоны, ноутбуки и другая электроника в России могут подешеветь на 10-20% по итогам 2025 года. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— Достаточно высокие темпы снижения цен по итогам 2025 года я ожидаю на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры (включая ноутбуки) — на 10–20%, а также на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%. Например, цены на телевизоры сейчас на 10% ниже тех, что были в декабре 2024 года. Во многом тенденции снижения цен на указанные товары связаны с процессами импортозамещения, фундаментально устойчивым укреплением рубля, а также высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов указанной продукции, — цитирует Газета.ру Балынина.

Экономист связывает эту тенденцию с тремя основными факторами: развитием процессов импортозамещения, устойчивым укреплением рубля и высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов.

По оценке экономиста, годовая инфляция в России по итогам этого года составит 7%.