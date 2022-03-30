Экономисты назвали укрепление рубля «очень временным»

Недавнее укрепление курса рубля может смениться ростом, а инфляция — ускориться.

Об этом говорится в аналитической записке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и экономиста банка Ирины Ростовцевой, с которой ознакомился Forbes.

«Хотя рынок с оптимизмом воспринял недавнее укрепление рубля до 80-85 рублей за 1$, мы считаем это движение курса очень неустойчивым и связываем его с периодом налоговых платежей, который традиционно характеризовался повышенными продажами экспортной выручки», — пишут эксперты.

Российские компании из-за перебоев в логистических цепочках должны будут сильно переплачивать за транспортировку импортной продукции, в результате чего даже при снижении физических объемов импорта в марте на 50-60% с уровня февраля, в номинальном выражении импорт может остаться на докризисных 25$ млрд в месяц, подсчитали эксперты.

«В связи с этим недавнее укрепление рубля выглядит временным, что также будет сохранять инфляционные риски», — пишут Орлова и Ростовцева.

Инфляция, по их прогнозу, скорее всего, превзойдет ожидания и после вероятного достижения в марте уровня 16-17% год к году в апреле может превысить 20%.