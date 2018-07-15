Экономисты спрогнозировали курс рубля после саммита в Хельсинки

Непредсказуемость итогов хельсинской встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов, однако сам факт встречи – уже хороший знак для рынков.

Впрочем, малая вероятность прорывных договоренностей по итогам саммита сделает реакцию рынков краткосрочной, что проявится в росте волатильности, говорят собеседники агентства. Первая полноформатная встреча президентов России и США начнется в 13 часов в понедельник, 16 июля. Местом ее проведения станет президентский дворец в центре финской столицы, сообщает РИА Новости.

Прогнозирование итогов саммита — сложная вещь, поскольку истории подобных встреч фактически нет, а информация о подготовке к ней достаточно общая, отмечают эксперты.

"В связи с этим не стоит ожидать каких-то прорывных решений на саммите, поэтому долгосрочных трендов в связи с ними также, скорее всего, не будет сформировано. При этом эмоций и краткосрочных настроений будет достаточно. Российские рынки будут позитивно реагировать на сам факт того, что встреча состоялась, и президенты готовы говорить друг с другом. Поэтому всплеска краткосрочной волатильности ожидать можно", — сказал начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

С учетом сложности геополитических раскладов, вряд ли приходится рассчитывать на прорывные решения или заявления по итогам мероприятия, также предполагает Евгений Кошелев из Росбанка.

Сам факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами уже воспринимается участниками рынка позитивно, ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро в течение июля, сказал Денис Давыдов из Нордеа банка.

Российская валюта стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле "как в июле снег на голову", её ждёт некий непродолжительный, но приятный период безмятежности, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в сферу переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори "непереговороспособные" темы как судьба "Северного потока-2" и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определённые опасения, что судьбоносная встреча могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций", — добавил он.

После первых известий об организации этой встречи чувствовались покупки и на рынке облигаций, и на рынке акций, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Российский рынок акций воспринял ростом котировок новости о первой полноформатной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Очередная волна роста продолжается уже почти месяц, а индекс Мосбиржи во вторник даже обновлял исторические максимумы, напоминает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.