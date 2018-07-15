Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:37, 15 Июля 2018

Экономисты спрогнозировали курс рубля после саммита в Хельсинки

По теме

Россияне начали жить в долг
13.07.18 20:40
Старт продаж Sky Tower ("Скай Тауэр") на Балтийской
13.07.18 14:26
Депутаты придумали, как потратить дополнительные средства из казны Карелии
13.07.18 11:46
Все новости
Загрузка...

Непредсказуемость итогов хельсинской встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов, однако сам факт встречи – уже хороший знак для рынков.

Впрочем, малая вероятность прорывных договоренностей по итогам саммита сделает реакцию рынков краткосрочной, что проявится в росте волатильности, говорят собеседники агентства. Первая полноформатная встреча президентов России и США начнется в 13 часов в понедельник, 16 июля. Местом ее проведения станет президентский дворец в центре финской столицы, сообщает РИА Новости.

Прогнозирование итогов саммита — сложная вещь, поскольку истории подобных встреч фактически нет, а информация о подготовке к ней достаточно общая, отмечают эксперты.

"В связи с этим не стоит ожидать каких-то прорывных решений на саммите, поэтому долгосрочных трендов в связи с ними также, скорее всего, не будет сформировано. При этом эмоций и краткосрочных настроений будет достаточно. Российские рынки будут позитивно реагировать на сам факт того, что встреча состоялась, и президенты готовы говорить друг с другом. Поэтому всплеска краткосрочной волатильности ожидать можно", — сказал начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

С учетом сложности геополитических раскладов, вряд ли приходится рассчитывать на прорывные решения или заявления по итогам мероприятия, также предполагает Евгений Кошелев из Росбанка.

Сам факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами уже воспринимается участниками рынка позитивно, ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро в течение июля, сказал Денис Давыдов из Нордеа банка.

Российская валюта стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле "как в июле снег на голову", её ждёт некий непродолжительный, но приятный период безмятежности, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в сферу переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори "непереговороспособные" темы как судьба "Северного потока-2" и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определённые опасения, что судьбоносная встреча могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций", — добавил он.

После первых известий об организации этой встречи чувствовались покупки и на рынке облигаций, и на рынке акций, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Российский рынок акций воспринял ростом котировок новости о первой полноформатной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Очередная волна роста продолжается уже почти месяц, а индекс Мосбиржи во вторник даже обновлял исторические максимумы, напоминает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По теме

Россияне начали жить в долг
13.07.18 20:40
Старт продаж Sky Tower ("Скай Тауэр") на Балтийской
13.07.18 14:26
Депутаты придумали, как потратить дополнительные средства из казны Карелии
13.07.18 11:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 2
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 9
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 6
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»