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Новости. Экономика
20:40, 06 Сентября 2018

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 рублей

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Ужесточение санкций США может отправить российскую экономику в рецессию, укрепить доллар до 82 рублей и спровоцировать дополнительный отток капитала.

Распространение американских санкций на российский суверенный долг спровоцирует в стране рецессию в 2019 году, в результате которой ВВП сократится на 1,1%, а доллар укрепится до 81,5 рублй, следует из жесткого сценария макроэкономического прогноза "Ренессанс Капитала", предполагающего цену на нефть $60 за баррель, передает РБК.

Обзор подготовлен экономистами Олегом Кузьминым и Чарльзом Робертсоном. За отправную точку своих расчетов экономисты взяли среднегодовую оценку (26%) доли иностранных держателей ОФЗ и оценку доли зарубежного владения российскими акциями (50% от 5 трлн руб.).

Именно обусловленное санкциями бегство зарубежных инвесторов эксперты считают главным источником возможных негативных тенденций. Даже если санкции распространятся лишь на новый госдолг, старый будут продавать, сказал РБК Кузьмин.

"Выход из ОФЗ спровоцирует выход из российских акций и усилит отток капитала, — отметил экономист. — В результате рубль слабеет, инфляция ускоряется, снижаются реальные заработные платы и доходы населения, повышаются ключевые ставки, ужесточая денежно-кредитные условия для бизнеса, и повышается общая неопределенность".

В апреле США ввели против России новые ограничения. В санкционный список были добавлены 24 человека, в том числе семь российских олигархов и более десятка чиновников, и 14 компаний, в том числе UC Rusal и группа En+ Олега Дерипаски. В середине августа санкционные риски выросли, после того как конгресс США опубликовал законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), запрещающий транзакции с новым суверенным долгом, к которому отнесены и долги семи российских госбанков.

Документ, представляющий собой самый жесткий вариант финансовых ограничений из ранее предлагавшихся, может быть принят уже осенью, допускают эксперты. Кроме того, в конце августа вступили в силу санкции Госдепа, связанные с «делом Скрипалей», предполагающие прекращение оказания иностранной помощи, поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Если доля иностранцев в ОФЗ сократится до 10%, а в российских акциях — до 20%, то при жестком сценарии и цене на нефть $60 за баррель дополнительный отток капитала составит $71 млрд, или 5,8 трлн руб., пишут аналитики.

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