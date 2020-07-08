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Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"

Новости. Общество
12:58, 09 Июля 2020
фото: ресторан клиники "Кивач"
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Ресторан диетического питания "Кивач" перешел на продукты фермеров Карелии.

Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.

- У нас ресторан диетического питания, - объяснил Олег Ефремов. – Это совсем не стандартный и не классический формат. У нас для каждого гостя индивидуальный подход, и в питании в том числе. Мы готовим не массово, работаем над каждым гостем индивидуально, и каждый день 160 человек это ощущают на себе. Добиться качественного продукта в наше время – это большая сложность.

Было принято решение: чтобы не разочаровываться в поставщиках, иметь первоклассную, экологически чистую продукцию, начать выращивать ее самим на своей карельской земле!

"Мы стали искать варианты и обнаружили, что наш край, Карелия - настоящий кладезь, - рассказал Олег Ефремов. - Здесь есть экофермы по выращиванию ягод, овощей и зелени, рыбные хозяйства, производство курицы и многое другое".
Идею выращивания продукции для ресторана здравницы при поддержке и в сотрудничестве с карельскими фермерами поддержала вся команда "Кивача".

"Самый удивительный эффект от всего этого - то, что мы все объединились и делаем одно большое дело, - восхищается довольный шеф-повар. – Тебя поддерживают гендиректор клиники "Кивач", гендиректор ресторана. Когда я иду и сажаю морковь, то эмоции бьют через край, потому что я посадил эту морковь, я видел условия, в которых она растет, я трогал землю – и теперь я вижу ее у себя на разделочной доске на кухне. По-моему, прекрасно. Нет ничего полезнее овоща, выращенного собственными руками. И теперь этим экологически чистым продуктом, созданным с любовью, могут наслаждаться наши гости".

Кто поставляет рыбу и птицу в ресторан клиники "Кивач", а также по каким критериям проводится отбор экопродукции, читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-09 13:50:14
Звёзд приезжающих в клинику для похудения и пластики нужно баловать экологически чистыми продуктами.
Бриг
2020-07-09 14:00:08
zanoza ,эт верно . У этих приставом мозгов нет абсолютно , деревянные они .
Гость
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Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
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